11 Июнь 2020 2020-06-11T05:10:30+03:00

С 1 июля в Красноярском крае снова подорожает электричество. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С 1 июля в Красноярском крае традиционно вырастет стоимость электричества. Такое решение приняли в министерстве тарифной политики региона, пояснили представители «Красноярскэнергосбыта».

Это происходит каждый год, теперь киловатт электроэнергии (в пределах нормы потребления) подорожает на 9 копеек, а сверх нее – на 15 копеек. Квитанции с суммами, рассчитанными по-новому, потребители получат уже в августе.

По данным «Красноярскэнергосбыта», изменения затронули все категории тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток. Более детально с новыми расценками можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Тарифы».

Новые тарифы.

Впрочем, потребители могут передать показания и заплатить за электроэнергию по прежней стоимости. Главное – не затягивать, сделать все своевременно.

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ИСТОЧНИК KP.RU