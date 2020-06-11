С 1 июля в Красноярском крае снова подорожает электричество
С 1 июля в Красноярском крае традиционно вырастет стоимость электричества. Такое решение приняли в министерстве тарифной политики региона, пояснили представители «Красноярскэнергосбыта».
Это происходит каждый год, теперь киловатт электроэнергии (в пределах нормы потребления) подорожает на 9 копеек, а сверх нее – на 15 копеек. Квитанции с суммами, рассчитанными по-новому, потребители получат уже в августе.
По данным «Красноярскэнергосбыта», изменения затронули все категории тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток. Более детально с новыми расценками можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Тарифы».
Новые тарифы.
Впрочем, потребители могут передать показания и заплатить за электроэнергию по прежней стоимости. Главное – не затягивать, сделать все своевременно.
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ИСТОЧНИК KP.RU