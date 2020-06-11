2020-06-11T04:20:02+03:00
Общество

Тройные выходные в Красноярске будут теплыми

Погода заметно улучшится уже завтра
Ася ЖУКОВА
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Тройные выходные в Красноярске будут теплыми.Тройные выходные в Красноярске будут теплыми.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Длинные трехдневные выходные в Красноярске принесут с собой тепло. Погода пойдет на улучшение уже завтра, 12 июня, рассказали в гидрометцентре.

Холод и затяжные дожди, накрывшие Красноярск, наконец-то уйдут. Сегодня, 11 июня, будет еще прохладно. Синоптики прогнозируют плюс 19 градусов, к тому же небольшие осадки.

Но уже в пятницу, 12 июня, дожди прекратятся. Обещают уже плюс 23. Это будет едва ли не единственным сухим днем недели. Переменная облачность, легкий ветер – до 2 метров в секунду.

В субботу, 13 июня, потеплеет до плюс 26 градусов. Правда, возможны кратковременные дожди, предупреждают специалисты. Примерно такая же погода ожидает нас и в воскресенье, 14 июня. На улице до плюс 27. И тоже вероятны небольшие осадки. Ветер слабый.

К слову, с началом рабочей недели погода опять переменится. Похолодает до плюс 18, зарядят дожди. Во вторник, 16 июня, всего плюс 16, осадки.

Однако уже к среде, 17 июня, дожди закончатся, выглянет солнце. Впрочем, это предварительный прогноз, он еще может корректироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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