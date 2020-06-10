В Красноярском крае задержали еще троих сотрудников ДПС за взятки на дорогах

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:25:24+03:00

Свою работу по обеспечению безопасности на дорогах инспекторы превратили в доходный бизнес. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пока эти трое подозреваемые, и подозреваются они в совершении тяжкого преступления, получении взятки в крупном размере лицом, занимающим государственную должность, совершенное организованной группой. Суд Железнодорожного районного суда Красноярска двоих отправил под арест, одного – под домашний арест н адва месяца, до 7 августа.

Все задержанные – в возрасте от 40 до 34 лет. И если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в конце мая в Следственном комитете рассказали подробности дела инспекторов ГИБДД, которых подозревают во взятках.

С начала 2019 года до самого задержания оперативный дежурный из Уяра организовал преступную группу из сотрудников ДПС из Красноярск и трех районов края. Предприниматели платили им деньги, а они беспрепятственно пропускали грузовики на трассе. Деньги брал организатор и распределял между инспекторами.

По 23 фактам получения взяток были задержаны 12 инспекторов. Восемь из них признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU