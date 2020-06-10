Глава МЧС России Евгений Зиничев: «Искажение информации о реальной обстановке в Норильске недопустимо»
Глава МЧС России Евгений Зиничев провел заседание рабочей группы Правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в городе Норильске.
Информация на 10 июня такова: для ограничения распространения разлитого топлива установлено 29 линий боновых заграждений протяженностью около 2,8 тыс. метров. 33 км береговой линии и более 40 тыс. кв. метров территории обработано сорбентом.
Взято почти 120 проб грунта и воды и уже понятно, что там, где выставлены боновые заграждения, ПДК снизилась в 10 раз.
Емкостей для водно-топливной смеси, боновых ограждений и сорбента достаточно и их запасы постоянно пополняются.
Собрано с воды порядка 9 тысяч кубических метров смеси и около 30 тысяч кубических метров загрязненного грунта. На месте работают 681 человек и 266 единиц техники, в том числе 10 вертолетов.
Глава МЧС России Евгений Зиничев особо отметил: «Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске».
ИСТОЧНИК KP.RU