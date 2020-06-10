Глава МЧС России Евгений Зиничев: «Искажение информации о реальной обстановке в Норильске недопустимо»

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:34:27+03:00

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Глава МЧС России Евгений Зиничев провел заседание рабочей группы Правительственной комиссии по ликвидации разлива нефтепродуктов в городе Норильске.

Информация на 10 июня такова: для ограничения распространения разлитого топлива установлено 29 линий боновых заграждений протяженностью около 2,8 тыс. метров. 33 км береговой линии и более 40 тыс. кв. метров территории обработано сорбентом.

Взято почти 120 проб грунта и воды и уже понятно, что там, где выставлены боновые заграждения, ПДК снизилась в 10 раз.

Емкостей для водно-топливной смеси, боновых ограждений и сорбента достаточно и их запасы постоянно пополняются.

Собрано с воды порядка 9 тысяч кубических метров смеси и около 30 тысяч кубических метров загрязненного грунта. На месте работают 681 человек и 266 единиц техники, в том числе 10 вертолетов.

Глава МЧС России Евгений Зиничев особо отметил: «Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске».

ИСТОЧНИК KP.RU