В России появился самолет, названный в честь основателя Норильска

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:24:50+03:00

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К 100-летию открытия месторождения угля и медно-никелевых руд и 85-летию «Норникеля» авиакомпания NordStar присвоила воздушному судну Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BАА имя Николая Николаевича Урванцева. Именно этот человек основателем Норильска. Исследователь Арктики, заслуженный деятель науки и техники РСФСР и автор многих научных трудов, главные из которых посвящены изучению геологии Таймыра и Северной Земли – вклад этого человека в освоение территории Норильского промышленного района трудно переоценить. Его дом, первый дом Норильска, сохранился и сейчас здесь открыт музей.

В память о нем в свое время была названа набережная Северного города, один из открытых на севере минералов – урванцевит, главная воздушная гавань – аэропорт «Алыкель», а теперь и воздушное судно базового перевозчика Норильского промышленного района – авиакомпании NordStar.

Кстати, это первое воздушное судно в авиапарке NordStar, имеющее собственное имя.

ИСТОЧНИК KP.RU