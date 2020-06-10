2020-06-10T14:10:03+03:00
Общество

В Красноярске могут отказаться от проведения военного парада 24 июня

Это уже сделали в других российских регионах
Татьяна РЯБИНИНА
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Не исключено, что парад перенесут на более поздний срок.Не исключено, что парад перенесут на более поздний срок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Военный парад в честь Дня Победы, возможно, перенесут на более поздний срок. Об этом сообщает ТВК.

Официально эта информация еще не подтверждена, но вполне вероятно, что парада 24 июня все же не будет.

По данным на 10 июня количество зараженных не снижается. Ежедневно в крае регистрируют около 150 случаев заражения Covid-19. Уже скончались 53 человека. Общее число зараженных приблизилось к 6 тысячам.

От парада 24 июня уже отказались несколько российских регионов. Такое решение приняли власти в Белгородской и Орловской областях, Пермском крае и на Камчатке.

Местные администрации опасаются роста заболеваемости. А парад можно провести позже, и выбрать для этого другой тоже достойный день, например, День ВМФ 26 июля или в День окончания Второй мировой войны 3 сентября.

Напомним, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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