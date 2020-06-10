2020-06-10T13:10:14+03:00
Экономика

ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей

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С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил 4000 обращений предпринимателей на 35 млрд рублей. Общее количество принятых заявок составляет 7400 на сумму 50 млрд рублей.

На сегодняшний день финансирование под 2% годовых предоставлено 1900 компаниям на сумму более 16 млрд рублей. В топ-5 регионов, предприниматели в которых получили наибольший объем поддержки в ВТБ, входят Москва, Кемеровская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Санкт-Петербург. Среди пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, - сфера общественного питания, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки.

Поддержку по кредитам с отсрочкой платежей до декабря 2020 года в ВТБ получает и кластер санаторно-курортных предприятий. Среди таких заемщиков – 21 санаторий Кавказских минеральных вод, бальнеологический курорт «Мацеста» в Сочи, ООО «Брянсктурист», санаторно-курортное объединение ФНРП "ПРОФКУРОРТ" в Москве и другие.

«Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей – значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена. Особенно высокий спрос малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших.», – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

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