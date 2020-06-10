Опасный гибридный клещ может добраться и до Красноярского края

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:36:28+03:00

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Новая разновидность — гибрид таежного клеща и клеща Павловского, который обычно обитает на Дальнем Востоке и на Алтае, может добраться и до нашего региона. Об этом сообщает «Лаборатория новостей». Они опаснее, чем привычные клещи. Ученые новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины выяснили, что гибридные клещи переносят все те заболевания, которые свойственные обоим видам родительских клещей. Среди них вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, бабезий, которые поражают собак.

Гибридные клещи уже обнаружены во многих регионах России. Больше всего их на Алтае, в Томский и Новосибирской областях. Томские ученые считают, что такие гибриды могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций, против которых не будут действовать существующие вакцины. Кроме того, новый вид клещей к тому же очень плодовит и может начать вытеснять «родителей».

Определить гибрид клеща на глаз невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU