2020-06-10T11:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 июня 2020 года: за сутки 174 заболевших

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 июня 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Маски по-прежнему необходимы!Маски по-прежнему необходимы!Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 10 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 5791 подтвержденных диагнозов (+174 за сутки) 1970 человек выздоровели (+159 за сутки) 53 погибших (+3 за сутки).

Темп прироста за сутки – 3,1 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 262 924, из них за последние сутки - 7480.Под наблюдением 752 человека (+28 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки - 40.

В целом по России ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться. Это позволяет постепенно снимать ограничения, в том числе и в Красноярском крае. Но статистика пока не внушает оптимизма: количество заболевших не уменьшается, темп прироста за сутки не снижается.

И нужно понимать, что меры безопасности по-прежнему необходимы: держать дистанцию, носить маски, ограничивать социальные контакты, - все это нужно продолжать, чтобы не допустить роста заболеваемости.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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