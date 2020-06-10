"Повадки коронавируса узнаем в военно-полевых условиях": главврач Красноярской краевой больницы записал видеообращение к красноярцам
Завершается восьмая неделя с того момента, как краевая больница приняла первых пациентов с коронавирусом. Главный врач Егор Корчагин постоянно информировал о ситуации в больнице, о состоянии пациентов, рассказывал о тех, кто победил болезнь.
Не исключено, что режим самоизоляции могут снять после 14 июня – другие регионы уже возвращаются к докоронавирусной жизни. О том, что делать дальше, и рассказал в своем видеообращении Егор Корчагин.
От отметил, что ежедневно с коллегами разбирает случаи течения болезни и иногда она проходит очень тяжело и у совсем молодых людей.
И призвал после снятия режима самоизоляции проявить гражданскую и человеческую ответственность, соблюдать правила безопасности, они совсем несложные: чаще мыть руки, не трогать лицо, носить маску, держать социальную дистанцию и ограничить контакты с другими людьми, даже родственниками. Красноярцы должны понимать, что пока о вирусе известно очень мало, меры безопасности, по сути, единственное, что поможет уберечься от заражения.
«Повадки вируса мы узнаем в военно-полевых условиях», - сказал Егор Евгеньевич.
"Повадки коронавируса узнаем в военно-полевых условиях": главврач Краевой больницы записал видеообращение к красноярцам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»