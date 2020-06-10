В Красноярске появится уличный тренажерный зал
В 2020 году в Центральном районе города в сквере Победителей на площади 200 кв. метров установят десять тренажёров с изменяемой нагрузкой, подобранных для проработки разных групп мышц. Здесь смогут заниматься красноярцы разного возраста и уровня физической подготовки. На каждом тренажёре будет QR-код, который позволит посмотреть и выбрать подходящий комплекс упражнений.
Еще пять тренажеров приспособлены специально для людей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).
Новый тренажерный зал под открытым небом будет открыт круглосуточно и бесплатно.
Места в сквере для тренажеров достаточно, деревья и кустарники не пострадают. Уличный спортзал будет создан на 97% за счёт бюджетных средств, доля инициативной группы составит 3%, то есть 90 тысяч рублей.
Напомним, комплекс тренажеров уже установлен в Дивногорске, на набережной Енисея. В этом году настала очередь краевого центра.
ИСТОЧНИК KP.RU