2020-06-10T10:14:48+03:00
Общество

В Красноярске появится уличный тренажерный зал

Бесплатный, для всех желающих
Татьяна РЯБИНИНА
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В центре Красноярска скоро можно будет заниматься не только бегом.В центре Красноярска скоро можно будет заниматься не только бегом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В 2020 году в Центральном районе города в сквере Победителей на площади 200 кв. метров установят десять тренажёров с изменяемой нагрузкой, подобранных для проработки разных групп мышц. Здесь смогут заниматься красноярцы разного возраста и уровня физической подготовки. На каждом тренажёре будет QR-код, который позволит посмотреть и выбрать подходящий комплекс упражнений.

Еще пять тренажеров приспособлены специально для людей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).

Новый тренажерный зал под открытым небом будет открыт круглосуточно и бесплатно.

Места в сквере для тренажеров достаточно, деревья и кустарники не пострадают. Уличный спортзал будет создан на 97% за счёт бюджетных средств, доля инициативной группы составит 3%, то есть 90 тысяч рублей.

Напомним, комплекс тренажеров уже установлен в Дивногорске, на набережной Енисея. В этом году настала очередь краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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