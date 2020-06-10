2020-06-10T09:45:05+03:00
Происшествия

В Красноярске подростка, который готовил нападение на школу, признали невменяемым

Он нуждается в медицинской помощи
Татьяна РЯБИНИНА
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Теракт удалось предотвратить.Теракт удалось предотвратить.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков, которые готовились к террористическому акту. С октября 2019-го по июнь 2020 года они читали запрещенную литературу, смотрели фильмы и учились по ним изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства. А на «практические занятия» выходили на стройки и пустыри. Организовать теракт в школе с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья им помешала пандемия коронавируса – школы опустели и затея потеряла смысл. Один из подростков вел подробный дневник, подробности здесь

Сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю задержали их. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, и специалисты выявили у него психическое заболевание. Они считают, что подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа

Это предстоит решить в суде, туда и направлено уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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