Где в Красноярске отключат холодную воду?

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:00:24+03:00

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Напомним, в этом году из-за коронавируса отменено отключение водозаборов, все отключения будут точечными и важно следить, когда это случится именно в вашем доме.

КрасКом готовит очередное точечное отключение в ночь с 19-го на 20-е июня, на 24 часа будет остановлено холодное водоснабжение в 135 жилых домах и 10 социальных учреждениях.

Это необходимо сделать для замены аварийных задвижек на магистральных сетях на ул. Матросова, 7, ул. Щорса,1 и перекрестке улиц Матросова-Семафорная.

- На улицах Матросова и Щорса наша диагностика зарегистрировала серьезные скрытые утечки, которые ведут и к неучтенным потерям воды, и грозят провалами дорожного полотна на оживленных городских магистралях, - отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Жителям домов, попадающих с 23.00 часов 19-го июня 2020г. до 23.00 часов 20-го июня 2020г под точечное отключение, рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды, так как подвоз будет осуществляться только в социально-значимые учреждения:

Список домов в Свердловском районе:

ул. Свердловская, 3;

ул. Матросова, 20, 20А, 20Б, 15, 15/1, 19, 18, 16, 16А, 14, 12, 12А, 12Б, 12В, 8А, 10, 8, 6, 10А, 10В, 10Б, 10Г, 1, 4, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 11, 6А, 1А, 12В, 10Д, 2, 2А, 9А/1;

ул. 60 лет Октября, 105Г, 105А, 103, 107, 105, 109, 111А, 109Г, 109А, 105ж/1, 97, 101А, 111А/3; 111А/1; 119А; 119; 105Д.

ул. Гладкова, 27, 25А, 25Б, 17, 19, 25, 23, 21, 13, 11, 9, 7, 5, 1, 8, 6, 4Д, 2, 2А, 2В, 2Г, 4, 4/2;

ул. Семафорная, 225, 227, 229, 231, 205А, 225А, 233, 235, 237, 235А, 239, 239А, 241, 243, 243А, 245А, 245, 227А, 241А;

пр. Красноярский рабочий, 199, 193, 197, 195, 191, 189, 191А, 193А;

ул. Кольцевая, 30, 28, 26, 26а, 24, 20, 1Б, 5, 7, 9, 11, 3, 20, 22, 26, 26А, 1, 1А, 3А.

В Кировском районе:

ул. Щорса, 1, 3, 5, 7, 9;

ул. Мичурина, 30, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 30;

ул. Кутузова, 3, 4, 5, 6, 7;

ул. Щербакова, 32, 34, 36, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53;

ул. Новая, 4, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU