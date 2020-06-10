Житель Красноярска убил женщину и ее двухлетнюю дочь и жил в квартире с телами погибших

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:50:52+03:00

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Когда 28-летняя жительница Красноярска, мама двухлетней девочки, стала жить вместе с 22-летним мужчиной, она и не подозревала, что это закончится смертью для нее и для дочери. Вечером 17 сентября 2019 года он задушил их обеих.

И остался жить в этой же квартире. Начал продавать вещи, тратить вырученные деньги, и делал вид, что хозяйка квартиры жива. Он отвечал на смс сообщения, поступавшие на ее телефон, говорил родственникам, что она вышла и забыла свой телефон, но перезвонит позже.

Через неделю в полицию позвонила соседка и сообщила, что из соседней квартиры исходит неприятный запах. Сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили два тела. Задержать сожителя удалось уже через несколько часов.

После того, как его задержали, он говорил, что убил подругу из ревности. Но следователям удалось установить истинные мотивы: он занял у женщины деньги, а отдавать было нечем, он нигде не работал. Из-за этого начались постоянные ссоры, и в итоге женщина решила выставить сожителя, но перед этим потребовала вернуть ей долг в сумме 210 тысяч рублей, а также автомобиль, которым она разрешила ему пользоваться. Это и стало истинной причиной убийства.

Уголовное дело передано в суд. Обвинение предъявлено по двум статьям: 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление) и 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU