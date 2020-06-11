Каждый третий россиянин планирует экономить на отпуске

11 Июнь 2020 2020-06-10T08:04:51+03:00

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Райффайзенбанк проанализировал, как изменился подход россиян к планированию отпуска. Согласно данным, полученным в ходе опроса более 2 тысяч жителей крупных городов, в этом году большая часть россиян (57%) планируют отдыхать в России.

Коронавирус не помешал россиянам строить планы в отношении отпуска. Только 13% респондентов заявили, что проведут это время дома. При этом самым популярным направлением для путешествий в этом году оказалась Россия – локальный туризм выбрали 57% опрошенных. Лишь 16% россиян уверены, что в этом году проведут отпуск за границей.

Главным определяющим фактором при выборе направления для путешествия является его стоимость. Почти каждый второй респондент (45%) не готов потратить более 30 тыс. рублей на человека. При этом 38% опрошенных заявили, что собираются экономить сильнее, чем обычно.

Главным способом снизить расходы в путешествии 56% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, а также использование программ лояльности и планирование бюджета.

«Благодаря Кэшбэк карте Райффайзенбанка даже в непредвиденных тратах появляется легкость и предсказуемость: с каждой покупки вы просто получите 1,5% кэшбэка в рублях», — рассказал Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.