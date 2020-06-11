2020-06-10T08:04:20+03:00
Экономика

Аналитики выяснили как изменились расходы россиян в мае

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В мае держатели карт Райффайзенбанка стали меньше тратить на спорт, однако увеличили расходы на транспорт и покупку одежды и обуви, выяснили аналитики Райффайзенбанка. В мае тенденции заметно изменились.

В апреле клиенты Райффайзенбанка заметно нарастили расходы на транспорт (+27%), спортивные товары (+56%) и продукты питания (+11%). Средний чек в категории «спорт» был максимальным с марта 2019 года и составил более 6 тыс. рублей. При этом клиенты активнее тратили и в категории «фастфуд» — +20% к среднему чеку в апреле.

В мае тенденции изменились. Траты клиентов на спорт упали на 26%, а в продуктовых магазинах на 5%. При этом в категориях «транспорт» и «фастфуд» они продолжили расти. Также впервые с марта клиенты увеличили расходы на покупку одежды — +6% к среднему чеку.

«В мае клиенты стали возвращаться к привычной модели потребления, которая включает расходы на транспорт, одежду и обувь. Они меньше тратили в аптеках, однако больше уделяли внимания покупкам непродовольственных товаров. При этом финансовое поведение клиентов изменилось: наш опрос показал, что многие отказываются от наличных в пользу банковских карт. Меняется и сберегательная модель: мы видим высокий спрос на продукты с кэшбэком, в частности на Кэшбэк карту», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

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