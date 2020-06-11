Эксперты выяснили, почему миллениалы хотят своё жильё

11 Июнь 2020 2020-06-10T08:04:17+03:00

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59% миллениалов в ближайшее время планируют приобретать собственное жильё, показало исследование Райффайзенбанка и компании «Группа ЛСР».

Среди тех, кто планирует покупку собственного жилья, 44% выбирают новостройку, 26% хотят дом с историей. При этом тип недвижимости не имеет значения для 30% респондентов.

Как отмечает коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артем Минаев, миллениалы сегодня обладают клиповым мышлением: им необходимо все и сразу. Поэтому они выбирают новостройки, которые быстрее всего сдаются.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, цена — определяющий фактор (79%) при покупке жилья, а наименьшее (12%) значение имеет ремонт.

Покупают квартиры ради увеличения жилплощади миллениалы старше 29 лет (54%), для 24-летних наиболее значимо (44%) обустроить дом по собственному желанию.

Значимо больше, чем в остальных регионах, от съёмного жилья устали жители Петербурга (18%), Ростова-на-Дону (17%). Самостоятельной жизни хотят больше, чем миллениалы из других регионов, пермяки (24%). Об увеличении личного пространства мечтают новосибирцы (65%).

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.