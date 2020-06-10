2020-06-10T08:03:07+03:00
Экономика

Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга в e-commerce

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Райффайзенбанк проанализировал активность мошенников в сегменте e-commerce. Согласно данным банка, с января 2020 года они более активно используют поддельные веб-страницы.

Мошенники активно используют фишинговые страницы, которые имитируют “платежные сервисы” известных e-commerce площадок. Для этого “продавец” в личном сообщении предлагает перейти на страницу, имитирующую страницу e-commerce ресурса, и предлагает ввести данные карты. После получения данных карт мошенники используют их для оплаты онлайн-покупок, пытаются вывести средства с помощью card-to-card перевода или продают в Darknet.

Для того, чтобы усыпить бдительность, мошенники используют такие формулировки, как “передали товар в службу доставки”, объясняя этим отказ от безопасной сделки на сайте площадки и предлагая провести “безопасный платеж” через ссылку, присланную в сообщении.

Банк и ИБ-компании успешно блокируют фишинговые ресурсы. Так, Райффайзенбанк в 2020 году заблокировал уже десятки ресурсов.

«Мы непрерывно следим за возможными внешними угрозами для клиентских данных и используем комплексный подход для того, чтобы оградить от них клиентов, – прокомментировал Денис Камзеев, руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка. – Однако самый главный инструмент в борьбе с социальной инженерией – это бдительность и соблюдение цифровой гигиены».

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