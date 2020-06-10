Россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:02:30+03:00

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Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами и сократили использование наличных, показал опрос Райффайзенбанка. В период пандемии, согласно результатам опроса, наиболее серьезно к мерам гигиены при взаимодействии с деньгами относятся люди старше 60 лет, а активнее всех переходят на безналичную оплату россияне в возрасте до 30 лет.

Почти 42% опрошенных стараются на фоне пандемии расплачиваться преимущественно картой, показал опрос Райффайзенбанка. 45% респондентов заявили, что используют карты, но немного наличных все же не помешает. Только 13% предпочитают наличные.

Активнее других картами стали платить россияне в возрасте от 18 до 30, а также старше 60 лет — 53% и 41% соответственно.

Почти 21% опрошенных дезинфицируют банковскую карту, если пользовались ей вне дома. Еще 26% расплачиваются смартфоном, а 22% дезинфицируют руки, а карты дома не достают.

Чтобы дезинфицировать банковскую карту, осторожно, без усилия протрите ее поверхность спиртовой салфеткой, чтобы не повредить чип, магнитную полосу или надписи на ней. При контакте с деньгами действуют те же правила, что и при контакте с любыми другими предметами и поверхностями. Деньги циркулировали среди неизвестного вам количества людей, поэтому после использования протрите руки антисептиком, а дома вымойте их с мылом.