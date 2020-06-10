Перчатки и бесконтактные технологии: пользуемся банкоматами по-новому

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:02:22+03:00

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Райффайзенбанк выяснил, что большинство россиян — 41% — в период пандемии пользуются банкоматами как обычно. 30% сообщили, что используют перчатки, которые потом выбрасывают. 23% респондентов предпочитают использовать бесконтактную технологию NFC, которая позволяет не вставлять карту в банкомат.

Серьезнее всего к безопасности подходили люди старше 60 лет — в этой категории почти 46% пользуются банкоматом в перчатках. На втором месте категория 18-30 лет — здесь также ответили 30%, а 34% заявили, что предпочитают банкоматы с NFC. При этом половина людей в возрасте 51-60 лет не меняли своих привычек и не используют средств защиты при контакте с поверхностями банкомата.

Райффайзенбанк продолжает предпринимать дополнительные меры по защите клиентов и сотрудников в отделениях банка. Производится регулярная обработка клавиатур банкоматов дезинфицирующими средствами, каждые полчаса дезинфицируются дверные ручки и кнопки общего пользования, а клиентам, которым необходимо посетить отделения, на входе предлагаются маски и перчатки. При этом клиентам рекомендуют активно использовать цифровые каналы: Райффайзен-Онлайн и Райффайзен Бизнес Онлайн.