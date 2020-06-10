В Туве у рецидивистов начинается «Новая жизнь»
Поскольку бывших заключенных как правило не берут на работу, они продолжают пользоваться проверенными способами добывания денег. В частности, в Туве почти 70% преступлений совершают рецидивисты.
Глава региона Шолбан Кара-оол инициировал проект «Новая жизнь» как раз для таких людей.
«Дадим им скот бесплатно, строительный лес, даже поможем построить дом и кошару. Только трудись честно и расти детишек своих честными. Мне кажется, когда у человека появляется в жизни что-то серьезное и хорошее, какая-то опора и стабильность, он тысячу раз подумает над каждым своим шагом, чтобы не потерять то, чего достиг, не лишить своих родных будущего», — сказал Шолбан Кара-оол.
Попасть в этот проект смогут малообеспеченные жители Тувы в возрасте до 45 лет с одним или более ребенком. С ними заключают социальный контракт на два года, учат основным правилам содержания скота.
Если через два года семья передаст обратно скот в том же количестве, в котором получила, то она сможет оставить себе весь приплод, а животноводческую стоянку получить в собственность официально.
За соблюдением договора будут следить сотрудники разных ведомств, от районных до федеральных.
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ИСТОЧНИК KP.RU