2020-06-09T19:02:04+03:00
Общество

Под Красноярском сельчане не могут попасть домой из-за блоков на дороге

Пропускной режим отменили, а преграду не убрали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском сельчане не могут попасть домой из-за блоков на дорогеПод Красноярском сельчане не могут попасть домой из-за блоков на дорогеФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители поселка Логовой не могут попасть к себе домой. И все из-за бетонных блоков, которые выставили здесь согласно распоряжению правительства края как ограничительные меры в связи с коронавирусом. Пропуска уже отменили три дня назад, а блоки до сих пор стоят. «Поворот был, теперь его просто затерли на дорожном знаке. Нет поворота в п. Логовой. Невозможно попасть домой или на дачу, – рассказала жительница поселка «ТВК Красноярск».

На запрос, почему бетонные блоки до сих пор стоят, в ГИБДД ответили, что это компетенция правительства края. В пресс-службе правительства прокомментировали так:

- Блоки были установлены согласно Указу № 86 «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края». Данный указ продолжает действовать до особого распоряжения. Что касается цифровых пропусков, это были изменения в Указе №73 «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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