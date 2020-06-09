Под Красноярском сельчане не могут попасть домой из-за блоков на дороге

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:02:04+03:00

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Жители поселка Логовой не могут попасть к себе домой. И все из-за бетонных блоков, которые выставили здесь согласно распоряжению правительства края как ограничительные меры в связи с коронавирусом. Пропуска уже отменили три дня назад, а блоки до сих пор стоят. «Поворот был, теперь его просто затерли на дорожном знаке. Нет поворота в п. Логовой. Невозможно попасть домой или на дачу, – рассказала жительница поселка «ТВК Красноярск».

На запрос, почему бетонные блоки до сих пор стоят, в ГИБДД ответили, что это компетенция правительства края. В пресс-службе правительства прокомментировали так:

- Блоки были установлены согласно Указу № 86 «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края». Данный указ продолжает действовать до особого распоряжения. Что касается цифровых пропусков, это были изменения в Указе №73 «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».

ИСТОЧНИК KP.RU