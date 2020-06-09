9 Июнь 2020 2020-06-09T18:20:53+03:00

Это связано с ремонтом теплотрасс и перекрытым и дорогами

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В Красноярске меняются схемы движения автобусов в двух районах города – Октябрьском и Железнодорожном. Это связано с капитальным ремонтом теплотрассы на улице Красной Армии с 00 часов 11 июня до 24 часов 20 июня.

Итак, маршрутные автобусы №№ 11, 12, 14, 43, 49, 63, 80, 83, 91 в направлении центра города будут двигаться по схеме:

- Красной Армии – Ладо Кецховели – Советская – Пушкина – Копылова и далее по своим схемам движения.

Автобусы маршрутов № 85, 90 будут двигаться по схеме:

- Ладо Кецховели – Советская – Пушкина – Копылова и далее по своим схемам движения.

Из маршрутов исключается остановка «Западный» (на Красной Армии). На период ремонта в районе дома № 35 на Ладо Кецховели появится временная остановка.

Также с 11 июня изменятся схемы движения автобусов на участке Ладо Кецховели расположенном сразу за поворотом к магазину «Командор». Автобусы маршрута № 3 в прямом и обратном направлении будут двигаться по схеме:

- проспект Свободный – Ладо Кецховели – Новосибирская – Академика Киренского и далее по обычной схеме движения. Из маршрута исключаются остановки «Улица Новосибирская / улица Ладо Кецховели», «Николаевская слобода», «Улица Корнеева».

Автобусы маршрута № 85 в направлении проспекта Свободного поедут по схеме:

- Копылова – Академика Киренского – Новосибирская – Ладо Кецховели и далее по обычному маршруту.

В направлении центра города:

- Ладо Кецховели – Новосибирская – Академика Киренского – Красной Армии – Ладо Кецховели – Советская – Пушкина – Копылова и далее по прежнему маршруту. Из схемы движения исключаются остановочные пункты «Западный / Красной Армии», «Николаевская слобода», «Улица Новосибирская / Улица Ладо Кецховели».

Автобусы маршрута № 90 в направлении центра города будет двигаться по схеме:

- Академика Киренского – Красной Армии – Ладо Кецховели – Советская – Пушкина – Копылова и далее по своей схеме движения. Из маршрута исключаются остановочные пункты: «АТС», «Улица Новосибирская / Улица Ладо Кецховели», «Николаевская слобода», «Западный / Улица Красной Армии».

Перекрытие на улице Ладо Кецховели. Схема предоставлена пресс-службой администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU