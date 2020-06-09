9 Июнь 2020 2020-06-09T17:31:13+03:00

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В аэропорту Иркутска 7 лет живет пожилая женщина. Все ее добро – в сумках, которые она держит рядом с собой. Здесь же ест, спит. Внешне выглядит опрятно, на руке есть кольцо, часы. Но на контакт с людьми не идет, предпочитает быть одиночкой. И отвергает всякую помощь, бесплатно ни у кого ничего не возьмет.

- Она живет здесь уже около 7 лет, - рассказал «КП-Иркутск» руководитель пресс-службы аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Раньше приходила ночевать только на зиму, а теперь круглый год. Мы писали в соцзащиту, полицию, даже за свой счет предлагали заселить ее в дом престарелых. Она не хочет уходить. А без ее личного согласия забрать ее туда не могут.

Сама старушка рассказывает несколько историй, как она тут оказалась. Одним говорит, что потеряла жилье еще во время авиакатастрофы, когда на жилые дома упал самолет Ан-124 «Руслан» (трагедия произошла в декабре 1997 года). Другим, что отобрали квартиру.

Выгнать на улицу сотрудники аэропорта пенсионерку не могут. Ведь она живет в зале общего пользования, а по закону время местонахождения там не регламентировано. К тому же общественный порядок не нарушает, жалоб на нее нет.

Зовут женщину зовут Людмила Лисицына. Ей еще в 2013 году пытались помочь специалисты социальной защиты, предлагали временный приют в «Центре социальной адаптации» в Ангарске. Но за все эти годы пенсионерка так ни к кому и не обратилась.

ИСТОЧНИК KP.RU