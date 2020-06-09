2020-06-09T16:59:53+03:00
Общество

Звезда «Мажора» Павел Прилучный и его жена заявили, что не придут на собственный бракоразводный процесс

Он рассчитался со всеми долгами, она решила повременить с алиментами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Павел Прилучный и его жена не придут на собственный бракоразводный процесс. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГПавел Прилучный и его жена не придут на собственный бракоразводный процесс. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный и его супруга актриса Агата Муцениеце расстались в конце февраля, о чем сама Агата объявила на своей странице в «Инстаграме». Напомним, еще зимой в дом Прилучных приезжала полиция: якобы Павел поднял руку на жену и не выпускал ее из дома. После Павел засветился в пьянках и дебошах, в том числе и в родном Новосибирске. В итоге актриса подала на развод.

Судебное заседание по расторжению брака назначено через неделю. Вот только сами бывшие супруги на него не придут.

- Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет, - пояснили КП-Новосибирск в Головинском районном суде Москвы.

К слову, пока Агата Муцениеце со своего бывшего не потребовала на содержание детей ни копейки. Сейчас для нее, видимо, на первом месте поскорее получить свидетельство о расторжении брака. Сможет ли пара наладить общение ради сына и дочери – пока вопрос открытый.

Известно, что Павел Прилучный успел погасить все своих долги и теперь не имеет проблем с судебными приставами. Он был должен около 150 тысяч рублей по налогам и 5 тысяч – штраф за парковку. Сейчас звезды «Мажора» в списке должников нет.

- Павел Прилучный все оплатил, - подтвердили Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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