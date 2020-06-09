2020-06-09T16:57:00+03:00
Происшествия

Прогулявшая телефон и золотые сережки жительница Красноярска в страхе перед мужем обманула полицию

А за ложный донос получила уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Прогулявшая телефон и золотые сережки жительница Красноярска обманула полициюПрогулявшая телефон и золотые сережки жительница Красноярска обманула полициюФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Красноярска в страхе перед мужем предпочла обмануть полицию. И получила за это уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В марте 31-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть и написала заявление, в котором указала: неизвестный мужчина с ножом на улице напал на нее, угрожал убить, забрал золотые сережки и дорогой сотовый телефон.

Полицейские начали проверять информацию, однако заявительница стала путаться в показаниях. В конце концов выяснилось, что никакого мужчины с ножом не было. Просто женщина отдыхала с подругами в кафе, компания крепко выпила. И куда делись серьги с телефоном, никто не видел. Пропажа обнаружилась только на следующее утро.

Рассказать мужу правду женщина побоялась, поэтому солгала о грабителе. Кстати, за заведомо ложный донос ей грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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