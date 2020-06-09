В Красноярске сползающую под откос парковку будут укреплять

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:54:01+03:00

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В Красноярске сползающую под откос парковку, которая находится возле 16-этажки на улице Вторая Огородная, 22а, будут укреплять. Напомним, накануне жильцы дома забили тревогу и выложили в социальные сети фотографии, где на парковочной площадке возле дома пошла большая трещина, а край площадки и вовсе начал отваливаться вниз вместе с металлическим ограждением и фонарным столбом. Трещина была там и раньше, но незначительная, а сильные дожди размыли ее.

В пресс-службе администрации города рассказали, что после того, как стало известно о ЧП, на место сразу же прибыла специальная комиссия. Там были и представители специализированной экспертной строительной организации, которая уже длительное время наблюдает за разломом. Они заявили, что угрозы дому нет, не стоит переживать. Однако если не провести восстановительные работы, склон и площадка вокруг дома будут продолжать осыпаться после каждого дождя.

Комиссия приняла решение провести контраварийные мероприятия и отвести воду, чтобы она не размывала склон. Ситуацию вынесут на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Средства на работы планируется выделить из резервного фонда города.

ИСТОЧНИК KP.RU