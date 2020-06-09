В Красноярске меняются схемы движения на пяти улицах в центре города

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:50:10+03:00

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В Красноярске в ближайшие дни начинаются ремонтные работы не теплосетях в центре города. В связи с этим с 11 июня изменится и схема движения на четырех улицах: Копылова, Советской, Красной Армии и Менжинского, сообщает пресс-служба администрации. Какие неудобства будут испытывать автомобилисты и какие альтернативы проезда им предлагают.

Временно нельзя будет проехать из Октябрьского района в центр города, используя привычный маршрут по Южному проезду – по улице Красной Армии. Она закроется на участке от Ладо Кецховели до улицы 1905 года.

Водители смогут объезжать участок по Советской. Она станет главной дорогой, поэтому водители с Пушкина должны будут уступать проезд. На время там будет организовано одностороннее движение, а также появятся временные знаки приоритета.

Время ограничения: начнется с 00 часов 11 июня до 24 часов 20 июня. Чтобы водители адаптировались к временной схеме, ее вводят на выходных, когда поток транспорта не так велик, и у большинства автомобилистов есть время изучить схемы объезда.

Также с 11 июня на Ладо Кецховели временно перекроют участок проезжей части сразу за поворотом к магазину «Командор». Объехать его можно будет по междворовым проездам по Менжинского. Здесь ограничение начнется 00 часов 11 июня до 5 часов 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU