2020-06-09T15:00:55+03:00
Общество

Красноярцы могут выиграть 10 квартир, 10 машин и 50 смартфонов за знание Конституции РФ

Викторина пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года
Майя ЕРШОВА
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Розыгрыши будут проходить ежедневно, с 26 июня по 1 июля 2020 года.Розыгрыши будут проходить ежедневно, с 26 июня по 1 июля 2020 года.Фото: Майя ЕРШОВА
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Ее организаторы, красноярское региональное отделение «Ассоциации юристов России» рассказали Радио «Комсомольская правда», кто и как сможет и сможет принять участие в викторине.

Региональное отделение «Ассоциации юристов России много внимания уделяет правовому просвещению жителей края и благотворительным проектам, а главная идея проведения викторины в том, чтобы красноярцы знали конституцию России, знали свои права и умели их защищать.

Викторина – не сложная. Всего пять вопросов о конституции, наши правах и свободах. Причем, 100% правильные ответы – необязательное условие. Претендовать на подарки смогут все участники.

Викторина – не сложная. Всего пять вопросов о конституции, наши правах и свободах..Майя ЕРШОВА

Принять участие в викторины сможет каждый житель нашего края, которому уже исполнилось с 18 лет. Бланк с вопросами можно будет получить у волонтеров-распространителей в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Всю неделю волонтеры в рабочее время будут находиться рядом с вашим избирательным участком.

Организаторы обещают, что будут соблюдены все правила эпидемиологической безопасности: маски, перчатки, социальная дистанция.

Победителями викторины станут 70 человек. Светлана Зылевич, председатель Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России рассказала о призовом фонде викторины:

– Это 10 однокомнатных квартир в городе Красноярске, это 10 автомобилей и 50 смартфонов. На квартиры и автомобили будут вручаться сертификаты победителям. А смартфоны будут непосредственно вручены при проведении розыгрыша.

Как уточнили организаторы, машины - отечественного производства, скорее всего «Нива», марка смартфонов пока обсуждается. Победители должны будут оплатить налог 13% от стоимости подарка.

Розыгрыши будут проходить ежедневно, с 26 июня по 1 июля 2020 года.

Организаторы планируют сделать это в публичном пространстве.

Все вопросы о викторине можно задать с 10 июня по телефону 8800-300-60-30.

Подробности читайте в «Комсомольской правде» за 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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