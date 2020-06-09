В Красноярске медики 20-й больницы за работу с коронавирусными больными получили 26,4 миллиона рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:56:10+03:00

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В Красноярске сотрудники 20-й больницы за работу с коронавирусными пациентами получили специальные надбавки за май в полном объеме. Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, инфекционный госпиталь на базе больницы открылся 6 апреля. За это время здесь было задействовано 242 сотрудника: 62 врача, 94 медсестры, а также младший медперсонал, регистраторы, уборщики, буфетчицы, кастелянши, водители. Общая сумма выплат за май составила 26,4 миллиона рублей, в том числе 17,5 миллионов рублей из федерального и 8,9 миллионов из краевого бюджетов.

Наибольшие выплаты получили врачи, медсестры и санитары, которые непосредственно оказывали медицинскую помощь пациентам инфекционного госпиталя в трех пульмонологических отделениях и отделении анестезиологии и реанимации. Также не остались без внимания специалисты параклинических отделений, которые работали с группами риска заражения COVID-19 (клинико-диагностическая лаборатория, рентген-отделение, отделение функциональной диагностики и патологоанатомическое отделение). А также немедицинский персонал, обеспечивавший бесперебойную работу инфекционного госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU