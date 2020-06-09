В Красноярске на карантин вместе с жильцами закрыли общежитие Сибирского государственного университета

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:26:00+03:00

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В Красноярске на карантин вместе с жильцами закрылось общежитие Сибирского государственного университета имени Решетнева, расположенное на улице Индустриальной, 1. Такое решение принял ректор университета Эдхам Акбулатов. Причина – коронавирус подтвердился у шести человек. Карантинная мера нужна для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и вспышки заболевания.

Карантин будет действовать с сегодняшнего дня, 9 июня. И продлится до особого распоряжения. Все, кто проживает в здании, должны быть изолированы в своих комнатах. Продукты питания и товары первой необходимости им будут привозить волонтеры университета.

Ранее мы сообщали о карантине в общежитиях Сибирского федерального университета. В 12-м общежитии на Вавилова закрыли целый этаж. А еще была информация о инфицированных студентах в 24-м общежитии на Судостроительной и в 4-м на проспекте Свободном.

ИСТОЧНИК KP.RU