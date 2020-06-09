9 Июнь 2020 2020-06-09T12:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ачинска Илай Ахметов планирует уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал «ОСА». Причиной отставки называется собственное желание чиновника. Он занимает свой пост с 2007 года. Заявление якобы уже написано, теперь осталось его подписать у главы региона. Пока же известно, что Илай Ахметов находится в отпуске до 25 июня. Далее станет известно, кого назначат и.о. главы города (если отставка будет принята). В пресс-службе Ачинска пока никак не комментируют эту информацию.

Есть предположение, что глава города не справился с KPI (ключевые показатели эффективности) руководителей муниципальных округов. Это система оценки была внедрена в прошлом году губернатором края. Но это, повторяем, только предположение.

Известно, что Алаю Ахметову 63 года, он родился в Казачинском районе. Долгое время работал на предприятиях нынешнего «Русала»: на Красноярском алюминиевом, затем Саянском алюминиевом заводах, на Ачинском глиноземном комбинате. С 2001 по 2006 году был депутатом Заксобрания края. В 2007 году был избран мэром Ачинска большинством голосов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU