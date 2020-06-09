В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по восьми заводам, в том числе, расположенному в Сибири

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:40:26+03:00

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13 июня в 12:00 по московскому времени «Балтика», часть Carlsberg Group, проведет онлайн-экскурсию по заводам в честь Дня пивовара. Во время трансляции будут показаны все этапы производства пива. Кроме того, у зрителей будет возможность заглянуть в те места, которые компания не показывает в рамках регулярных экскурсий.

Как из ячменя получают солод, как варят сусло, в каких емкостях проходит брожение?

Гости трансляции за один час побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Туле, Хабаровске и Ярославле. Специалисты «Балтики» расскажут экскурсантам о подготовке ингредиентов и варке сусла, брожении и фильтрации, розливе, отгрузке и последующем хранении продукции. Особенностью онлайн-трансляции является то, что компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны посетителям на обычным экскурсиях. Кроме того, зрители увидят лаборатории, узнают, как «Балтика» делает свое производство экологичным, а также перенесутся в музей завода в Санкт-Петербурге.

В ходе часовой экскурсии и после нее зрители смогут задавать вопросы и получать ответы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке. На экскурсию могут записаться все желающие старше 18 лет.