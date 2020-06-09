2020-06-09T08:40:26+03:00
Общество

В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по восьми заводам, в том числе, расположенному в Сибири

Поделиться:
Изменить размер текста:

13 июня в 12:00 по московскому времени «Балтика», часть Carlsberg Group, проведет онлайн-экскурсию по заводам в честь Дня пивовара. Во время трансляции будут показаны все этапы производства пива. Кроме того, у зрителей будет возможность заглянуть в те места, которые компания не показывает в рамках регулярных экскурсий.

Как из ячменя получают солод, как варят сусло, в каких емкостях проходит брожение?

Гости трансляции за один час побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Туле, Хабаровске и Ярославле. Специалисты «Балтики» расскажут экскурсантам о подготовке ингредиентов и варке сусла, брожении и фильтрации, розливе, отгрузке и последующем хранении продукции. Особенностью онлайн-трансляции является то, что компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны посетителям на обычным экскурсиях. Кроме того, зрители увидят лаборатории, узнают, как «Балтика» делает свое производство экологичным, а также перенесутся в музей завода в Санкт-Петербурге.

В ходе часовой экскурсии и после нее зрители смогут задавать вопросы и получать ответы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке. На экскурсию могут записаться все желающие старше 18 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В День пивовара «Балтика» проведет онлайн-экскурсию сразу по восьми заводам, в том числе, расположенному в Сибири
В Красноярске под госпиталь для пациентов с COVID-19 пустили общежитие на Рокоссовского
В отдаленной больнице Тувы провели нестандартную операцию – по телефону
В Красноярском крае со стрельбой задержали пьяного водителя на Камазе
Еще две партии красноярских туристов вывезут из Таиланда и с Бали
В Красноярском крае на благоустройство выделят 2 миллиарда рублей
Красноярский зоопарк просит не приносить к ним подобранных птенцов
Присяжные заседатели не помогли красноярскому ревнивцу избежать наказания за убийство и угон
Красноярский музыкальный театр покажет онлайн-концерт ко Дню России
Из-за размытого участка Красноярской железной дороги пассажиров московского поезда перевезли на автобусах
В Туве ввели карантин: количество случаев заражения коронавирусом составило 1835
За неделю в министерство экологии поступило всего 20 звонков от красноярцев
В Красноярске возле многоэтажки размытая парковка сползает со склона вниз
В Красноярске бывший сожитель надругался над коммерческим директором
В Красноярском крае открылся новый пункт бесплатного проката детских автокресел
Руководителя организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксану Василишину выписали из больницы
В Красноярскую больницу №4 за неделю за экстренной помощью обратились 577 человек
Потянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенок
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе
В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за паводков