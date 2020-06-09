2020-06-09T08:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске под госпиталь для пациентов с COVID-19 пустили общежитие на Рокоссовского

Там будут работать врачи краевой больницы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске под госпиталь для пациентов с COVID-19 пустили общежитие на Рокоссовского. Фото: пресс-служба правительства краяВ Красноярске под госпиталь для пациентов с COVID-19 пустили общежитие на Рокоссовского. Фото: пресс-служба правительства края
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В Красноярске под госпиталь ля пациентов с COVID-19 переоборудовали 9-этажное общежитие на улице Рокоссовского. Временный инфекционный госпиталь развернут врачами Краевой клинической больницы. Рассчитан на 480 коек. Лечить там будут пациентов с легкими и бессимптомными формами заболевания.

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин рассказал губернатору Александру Уссу, что уже сегодня, 9 июня, на смену заступят 170 человек. Это врачи, медсестры, младший медицинский и технический персонал. Для отдыха и сна им подготовили здание соседнего общежития.

Несмотря на то, что в крае начался режим послабления и постепенно снимаются ограничительные меры, количество зараженных коронавирусом меньше не становится – в среднем ежедневно статистика увеличивается на 100 – 150 случаев. И большая часть – красноярцы. Поэтому глава региона еще раз обратился к населению с призывом соблюдать меры безопасности, использовать в общественных местах маски. Тем более, что проблем с ними в городе давно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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