2020-06-09T07:55:56+03:00
Общество

В отдаленной больнице Тувы провели нестандартную операцию – по телефону

В медицинском учреждении нет анестезиолога
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В отдаленной больнице Тувы провели нестандартную операцию – по телефонуВ отдаленной больнице Тувы провели нестандартную операцию – по телефонуФото: Мария ЛЕНЦ
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Тере-Хольский район в Туве – труднодоступный, от районного центра Кунгуртуга до монгольской границы всего 36 километров по прямой. Так что единственный быстрый способ добраться сюда – только на вертолете. Но на минувших выходных сложилась такая ситуация, что и вертолет не смог помочь.

В районную больницу поступил пациент с ножевым ранением, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Тувы. Главный врач больницы – опытный хирург, операция для него не сложная. Но проблема в том, что в больнице нет врача анестезиолога-реаниматолога, штатная единица вакантна.

- Вариант вызвать санитарную авиацию отпал из-за погодных условий, пришлось прибегнуть к методу, которым в отдаленных местах пользовались врачи старшего поколения – к телефонной связи. Доктор связался по телефону с коллегами из Кызыла, с Самбой Санчиевичем Доо (ведущий анестезиолог-реаниматор республики – прим. ред.). По телефону удалось настроить наркозный аппарат, рассчитать дозировку. Операция прошла успешно, - рассказали в тувинском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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