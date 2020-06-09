В Красноярском крае со стрельбой задержали опасного камазиста

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:29:38+03:00

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Ночная погоня в Балахтинском районе завершилась благополучно: опасный водитель задержан, никто не пострадал. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, инцидент произошел накануне вечером. Участковый заметил «Камаз»-цистерну, который неровно двигался по дороге, и сразу подумал, что водитель пьян. Отправился следом за ним и вызвал наряд ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783891" frameborder="0"></iframe> Красноярск, погоня за камазистом. Видео ГИБДД.

Инспекторы сначала преследовали нарушителя, требуя остановиться, затем предупредили, что применят табельное оружие. Во время движения мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. И тогда дорожные полицейские несколько раз выстрелили по колесам.

За рулем оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Он действительно был пьян, без документов. Пояснил, что взял «Камаз» покататься, но похищать не собирался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это – до 5 лет лишения свободы, прокомментировали в краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU