2020-06-09T07:29:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае со стрельбой задержали опасного камазиста

В нетрезвом виде он решил покататься на чужом бензовозе [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае со стрельбой задержали опасного камазиста. Стоп-кадр видео ГИБДДВ Красноярском крае со стрельбой задержали опасного камазиста. Стоп-кадр видео ГИБДД
Изменить размер текста:

Ночная погоня в Балахтинском районе завершилась благополучно: опасный водитель задержан, никто не пострадал. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, инцидент произошел накануне вечером. Участковый заметил «Камаз»-цистерну, который неровно двигался по дороге, и сразу подумал, что водитель пьян. Отправился следом за ним и вызвал наряд ДПС.

Красноярск, погоня за камазистом. Видео ГИБДД.

Инспекторы сначала преследовали нарушителя, требуя остановиться, затем предупредили, что применят табельное оружие. Во время движения мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. И тогда дорожные полицейские несколько раз выстрелили по колесам.

За рулем оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Он действительно был пьян, без документов. Пояснил, что взял «Камаз» покататься, но похищать не собирался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это – до 5 лет лишения свободы, прокомментировали в краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отдаленной больнице Тувы провели нестандартную операцию – по телефону
В Красноярском крае со стрельбой задержали опасного камазиста
Еще две партии красноярских туристов вывезут из Таиланда и с Бали
В Красноярском крае на благоустройство выделят 2 миллиарда рублей
Красноярский зоопарк просит не приносить к ним подобранных птенцов
Присяжные заседатели не помогли красноярскому ревнивцу избежать наказания за убийство и угон
Красноярский музыкальный театр покажет онлайн-концерт ко Дню России
Из-за размытого участка Красноярской железной дороги пассажиров московского поезда перевезли на автобусах
В Туве ввели карантин: количество случаев заражения коронавирусом составило 1835
За неделю в министерство экологии поступило всего 20 звонков от красноярцев
В Красноярске возле многоэтажки размытая парковка сползает со склона вниз
В Красноярске бывший сожитель надругался над коммерческим директором
В Красноярском крае открылся новый пункт бесплатного проката детских автокресел
Руководителя организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксану Василишину выписали из больницы
В Красноярскую больницу №4 за неделю за экстренной помощью обратились 577 человек
Потянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенок
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе
В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за паводков