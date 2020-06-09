В Красноярском крае со стрельбой задержали опасного камазиста
Ночная погоня в Балахтинском районе завершилась благополучно: опасный водитель задержан, никто не пострадал. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, инцидент произошел накануне вечером. Участковый заметил «Камаз»-цистерну, который неровно двигался по дороге, и сразу подумал, что водитель пьян. Отправился следом за ним и вызвал наряд ДПС.
Красноярск, погоня за камазистом. Видео ГИБДД.
Инспекторы сначала преследовали нарушителя, требуя остановиться, затем предупредили, что применят табельное оружие. Во время движения мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. И тогда дорожные полицейские несколько раз выстрелили по колесам.
За рулем оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Он действительно был пьян, без документов. Пояснил, что взял «Камаз» покататься, но похищать не собирался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это – до 5 лет лишения свободы, прокомментировали в краевой полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU