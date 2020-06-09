9 Июнь 2020 2020-06-09T07:05:09+03:00

Еще две партии красноярских туристов вывезут из Таиланда и с Бали Фото: Мария ЛЕНЦ

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Еще две партии красноярских туристов вывезут из Таиланда и с индонезийского острова Бали (город Денпасар). Информация об этом опубликована на официальном сайте Росавиации. Сначала они прилетят в Москву, затем «Аэрофлот» организует в Шереметьево трансфер пассажиров данных рейсов в Казань и Красноярск.

О том, сколько будет красноярских туристов, не уточняется. По прилету их будут встречать специалисты Роспотребнадзора, затем их отправят на 2 недели на самоизоляцию.

Всего с 20 марта по 7 июня на родину воздушным транспортом возвращены более 193 тысячи россиян, застрявших в других странах из-за отмены регулярных рейсов и закрытых границ. За первую неделю июня в Россию за 12 рейсов доставили более 2,6 тысяч человек – из Южной Кореи, Киргизии, США и Китая. И еще 2 рейса за россиянами были сделаны в Латинскую Америку, сообщили в Росавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU