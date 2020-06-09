2020-06-09T06:35:53+03:00
Общество

В Красноярском крае на благоустройство выделят 2 миллиарда рублей

В территориях запускаются несколько новых проектов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на благоустройство выделят 2 миллиарда рублейВ Красноярском крае на благоустройство выделят 2 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае на благоустройство территорий из бюджета выделяется 2 миллиарда рублей. Они пойдут на реализацию нескольких программ. Например, 500 миллионов – на проект под названием «Комплексное благоустройство улиц муниципальных образований Красноярского края».

Он реализуется в 11 пилотных поселениях: Казачинском, Сухобузимскоеи в Новоалтатка Шарыповского района, Абан, Емельяново, Красная Сопка Назаровского района, Березовка, Ермаковское, Балахта, Новоселов и Нижний Ингаш.

В каждом населенном пункте отремонтируют дороги, уложат новый асфальт, обустроят тротуары, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы.

70 миллионов пойдет на благоустройство общественных пространств. Еще 90 миллионов получат сельские поселения в рамках конкурсов «Жители – за чистоту и благоустройство» и «Инициатива жителей – эффективность в работе».

В 2020 году в этих программах участвуют 189 поселений с проектами по благоустройству от 250 тысяч до 2,5 миллионов рублей. В рамках этих проектов планируется не только оборудовать детские площадки и отремонтировать (а где нет – и построить) системы уличного освещения. Но и привести в порядок памятники и мемориалы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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