2020-06-09T04:39:41+03:00
Общество

Красноярский зоопарк просит не приносить к ним подобранных птенцов

Они не так беспомощны, как кажется
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский зоопарк просит не приносить к ним подобранных птенцов. Фото: пресс-служба зоопаркаКрасноярский зоопарк просит не приносить к ним подобранных птенцов. Фото: пресс-служба зоопарка
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Красноярский зоопарк «Роев ручей» просит не приносить к ним подобранных птенцов и детенышей животных. Малыши не так беспомощны, как кажется. И попытка спасти их зачастую только вредит. Такое случается каждое лето, горожане звонят в зоопарк и сообщают: нашел птенца, выпавшего из гнезда, он обязательно погибнет, что делать?

На самом деле нужно как можно скорее пройти мимо. Ведь поблизости наверняка находятся родители и они как раз обучают птенца летать. А человек своим присутствием может отпугнуть взрослых птиц, они улетят и тогда желторотый слеток точно погибнет. Кроме того, у большинства птиц, живущих в городе, птенцы сознательно покидают гнезда, когда не умеют летать – чтобы обезопасить себя от хищников. И родители знают, где они, кормят их.

То же самое с животными. Если внешне вы не заметили ранений, не стоит пытаться догнать и спасти маленьких лис, лосей, белок, косуль и маралов. И особенно медвежат. Подумайте о последствиях.

И еще: «Роев ручей», согласно требованиям закона и нормам ветеринарии, не может принимать животных из природы. Однако готов оказать консультативную помощь по телефону: (391 294-20-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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