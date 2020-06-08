2020-06-08T18:01:38+03:00
Происшествия

Присяжные заседатели не помогли красноярскому ревнивцу избежать наказания за убийство и угон

Преступление произошло 2 года назад
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Присяжные заседатели не помогли красноярскому ревнивцу избежать наказания за убийство и угонПрисяжные заседатели не помогли красноярскому ревнивцу избежать наказания за убийство и угонФото: Мария ЛЕНЦ
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Присяжные заседатели не помогли жителю краевого центра избежать наказания за убийство и угон. И если он рассчитывал получить снисхождение, то присяжные не нашли в действиях подсудимого смягчающих вину обстоятельств.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, преступление произошло в августе 2018 года на острове Татышеве. Осужденный встретился с потерпевшим для разговора. Однако на почве ревности задушил потерпевшего и угнал его машину. Вскоре его задержали. Следствие шло долго, а когда дело передали в суд, мужчине показалось, что если вместо традиционного состава суда будут присяжные, дело примет совершенно другой оборот.

- Коллегия присяжных, выслушав государственного обвинителя и сторону защиты, пришла к единогласному выводу о том, что действия злоумышленника привели к смерти потерпевшего и признали факт неправомерного завладения имуществом погибшего. С учетом вердикта коллегии присяжных, наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Присяжные заседатели не помогли красноярскому ревнивцу избежать наказания за убийство и угон
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