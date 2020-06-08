2020-06-08T16:29:36+03:00
Звезды

Красноярский музыкальный театр покажет онлайн-концерт ко Дню России

Где и как можно увидеть выступление артистов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский музыкальный театр покажет онлайн-концерт ко Дню РоссииКрасноярский музыкальный театр покажет онлайн-концерт ко Дню России
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12 июня в Красноярске, как и по всей стране, пройдет празднование Дня России. И Красноярский музыкальный театр подготовил подарок – пригласил своих зрителей вспомнить исторические вехи в судьбе государства, поговорить о многогранности нашего региона и города.

12 июня в 18 часов театр приглашает на свой youtube-канал. Здесь начнется концертная программа «Берега России». В программе принимают участие заслуженные артисты России, заслуженные работники культуры и артисты театра: Светлана Кольянова, Валентина Литвина, Алексей Казанцев, Иван Сосин, Наталья Тимофеева, Александр Белопашинцев, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Ксения Караваева и многие другие. А также приглашённые гости – Андрей Луговской, Алексей Орлов и Сибирский мужской хор.

Красноярцы могут испытать свою удачу в розыгрыше трех пригласительных билетов на первое событие Самого Музыкального в новом сезоне. Для бронирования места в зрительном зале необходимо прислать на адрес электронной почты muzteatr24@muztk.ru письмо с пометкой «Берега России». И прикрепить видео или фото, на котором отправитель аплодирует.

В ответ придет электронный билет, который будет участвовать в розыгрыше 15 июня в социальных сетях театра. Видео и фото обязательно порадуют артистов в финале концерта. Этим флешмобом артисты хотят подчеркнуть, что даже на расстоянии театр и его зрители все равно вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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