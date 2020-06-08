2020-06-08T15:34:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туве ввели карантин: количество случаев заражения коронавирусом составило 1835

Населению не рекомендуют покидать дома без объективной необходимости
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве ввели карантин: количество случаев заражения коронавирусом составило 1835В Туве ввели карантин: количество случаев заражения коронавирусом составило 1835Фото: Мария ЛЕНЦ
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Туву закрыли на карантин. Соответствующий документ подписал глава республики Шолбан Кара-оол, он опубликован на официальном сайте правительства региона. Ситуация с коронавирусом на 8 июня такова, что там зафиксировано 1835 случаев заражения. Коэффициент распространения на одного инфицированного составляет 1,6 (при норме 1,0).

В связи с этим на территории республики в повышенную готовность привели транспорт, в том числе воздушный, на случай экстренной эвакуации больных. Министерство сельского хозяйства и министерство экономики должны обеспечить продовольственную безопасность.

На дорогах между муниципальными районами и городскими округами установлены посты ДПС. А министерство общественной безопасности совместно с властями будет контролировать соблюдение режима полной самоизоляции с запретом покидать места проживания (пребывания). Наказание грозит тем, что появится в общественных местах без маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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