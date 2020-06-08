8 Июнь 2020 2020-06-08T15:02:14+03:00

За неделю в министерство экологии поступило всего 20 звонков от красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

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За неделю с 1 по 7 июня на телефон горячей линии минэкологии края от красноярцев поступило всего 20 звонков. Что, в общем-то, объясняется дождливой погодой – осадки смывают находящиеся в атмосфере вредные вещества. Тем не менее, передвижная эколаборатория выезжала 12 раз. Замеры проводились во всех районах города. На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по показателям: сероводород, бенз(а)пирен, формальдегид.

- Краевой наблюдательной сетью, в которую входят 12 автоматизированных постов наблюдения и 3 передвижные эколаборатории, произведено более 41 тысячи отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ зафиксирован в 39 случаях, что составляет 0,1% от общего числа отобранных проб, - рассказали в минэкологии.

Напомним, что обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства: 8-800-20-11-116, (391) 212-17-06. Инспекторы ведомства и передвижная эколаборатория работают круглосуточно. Информацию о состоянии окружающей среды можно узнать в приложении Krasecology.

ИСТОЧНИК KP.RU