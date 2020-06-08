В Красноярске бывший сожитель надругался над коммерческим директором

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:35:39+03:00

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В Красноярске бывшие гражданские супруги не смогли расстаться по-хорошему. Так часто бывает. Причем не только в семьях, которые живут без штампа в паспорте. Нередко случается и такое, что один из супругов (или сожителей) не хочет принять факт расставания и поэтому пытается вернуть свою половину любым способом.

Что-то подобное произошло и между молодой парой из Красноярска. Она – коммерческий директор в небольшой фирме, он работник сферы коммунального обслуживания. У нее из нарушений – только штраф от ГИБДД, что в данном случае роли не играет. Он – судим ранее за наркотики (это, в общем-то, тоже роли здесь не играет).

В начале мая мужчина пришел к бывшей своей супруге незадолго до полуночи. О чем они говорили, источник «Комсомольской правды»-Красноярск не уточняет. Только после его ухода женщина обратилась в полицию и написала на него заявление в совершении насильственных действий сексуального характера. И сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU