8 Июнь 2020 2020-06-08T12:44:40+03:00

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В Красноярском крае открылся новый пункт бесплатного проката детских автокресел. С некоторых пор такая услуга становится популярной среди автомобилистов. Те, кто не могут приобрести специальное кресло для перевозки детей в автомобиле, могут взять его напрокат. А те, у кого дети уже выросли, могут отдать кресло для других.

Работают такие пункты проката под патронажем ГИБДД. Вот и на этот раз инициатором стали госавтоинспекторы Шушенского района. В летний период на территории района значительно увеличивается количество транзитного автотранспорта. Гости района семьями посещают исторические памятники и природные места отдыха. Также увеличивается количество детей приезжающих на каникулы к бабушкам и дедушкам с других районов. В этой связи Госавтоинспекцией было принято решение об открытии пункта проката автокресел.

Первые детские удерживающие устройства предоставили начальник дорожной полиции Шушенского и Ермаковского района Никита Филиппов и его заместител Вадим Королев. А партнерами стали Молодежный центр «Юг» и руководитель добровольческого агентства «Шаг за Шагом» Татьяна Дындарь.

ИСТОЧНИК KP.RU