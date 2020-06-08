2020-06-08T12:08:51+03:00
Общество

Руководителя организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксану Василишину выписали из больницы

Она возвращается домой после операции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Оксану Василишину выписали из больницы. Фото: соцсетиОксану Василишину выписали из больницы. Фото: соцсети
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Руководителя организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксану Василишину выписали из больницы. Она сообщила об этом в социальных сетях, коротко, но эмоционально: «Ура! Нас выписали!!! Домой!». Ее возвращения домой ждут много людей. Это и друзья, знакомые. И просто люди, которые знают о добрых и бескорыстных делах Оксаны и ее команды.

В мае Оксана поделилась своей бедой: у нее обнаружили рак 4-й степени. Диагноз прозвучал, как приговор. Собрав остаток воли она написала: «Помогите». И буквально за три дня люди собрали ей три миллиона рублей на поездку в московскую клинику. После обследования столичные врачи обнадежили: все не так страшно и шансы есть.

Потом была 10-часовая операция и восстановление. От того, что нет новостей, красноярцы переживали. И вот теперь Оксана возвращается домой. Ее ждет курс химиотерапии. Но руководителю поисковиков уже спокойно не сидится: она делает посты в соцсетях своего отряда, рассказывает о его работе и приглашает в свои ряды новых добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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