2020-06-08T10:49:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярскую больницу №4 за неделю за экстренной помощью обратились 577 человек

Больше половины привезли на «скорой»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярскую больницу №4 за неделю за экстренной помощью обратились 577 человекВ Красноярскую больницу №4 за неделю за экстренной помощью обратились 577 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярскую больницу №4 на улице Кутузова за первую неделю июня за экстренной помощью обратились 577 человек. Причем больше половины – 370 пациентов – привезли на машине скорой помощи. Потребовалась помощь гинеколога, уролога и хирурга. Было госпитализировано 246 человек. Проведено 38 больших и 124 малых операции. На сегодняшний день в стационаре находится 169 пациентов, сообщает Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Добавим, что в больнице развернул инфекционный госпиталь для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Сейчас туда помещены 58 пациентов. Тогда как госпиталь рассчитан на 60 коек. О том, что коечный фонд иссякает, говорят и другие больницы. Так, в Красноярской краевой больнице заканчивается даже резервный фонд в стационаре. По данным на утро 8 июня в крае зафиксирован 5301 случай заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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