2020-06-08T10:11:18+03:00
Происшествия

Потянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенок

К счастью, жив, но находится в больнице
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Потянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенокПотянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В столице Хакасии Абакане из окна выпал 6-летний ребенок. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской полиции. Накануне утром, 7 июня, мальчик находился в комнате без присмотра взрослых. Окно было открыто на проветривание, но ребенок каким-то образом умудрился протолкнуть свою мягкую игрушку так, что она упала вниз, с четвертого этажа.

Тогда мальчик встал на подоконник и открыл створку окна, чтобы посмотреть, куда упала игрушка. Не удержался и сам полетел вниз. Ему повезло, что под окнами не было асфальта. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «закрытый перелом левой плечевой кости со смещением, ушиб правого легкого».

В полиции сообщили, что семья благополучная. Однако с родителями, которые оставили мальчика без присмотра, предстоит беседа. И вновь предупреждение мамам, папам, бабушкам и всем взрослым: открытое окно – источник опасности для малышей. И не стоит надеяться на надежность крепления сеток для защиты от насекомых. Не лишним будет постоянно внушать детям, что нельзя играть на окне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителя организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксану Василишину выписали из больницы
В Красноярскую больницу №4 за неделю за экстренной помощью обратились 577 человек
Потянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенок
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
В Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе
В Красноярском крае объявили режим ЧС из-за паводков
На юге Красноярского края задержали второго подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
В лесу под Красноярском найдены мотоциклы
И снова дожди: прогноз погоды на неделю в Красноярске
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 июня 2020 года: за сутки 165 заболевших
В Норильске на ликвидации аварии работают более 400 человек, в том числе 70 специалистов «Газпромнефти»
В Туве из-за коронавируса ввели карантин с 8 по 21 июня
Трём красноярским храмам передали иконы и ковчеги с частицами мощей святых
В Красноярском крае на реке Сейба, где произошел прорыв дамбы и погибли люди, обрушился мост
Красноярцы отмечают День Святой Троицы
В Красноярском крае обрушился мост
В Красноярске купили помпу – откачивать лужи на Татышеве
В Красноярском крае поймали интернет-мошенницу, обманувшую 17 человек со всей страны
В Красноярске закрыли на карантин роддом 20-й больницы
В Туве количество зараженных коронавирусом перевалило за 1,6 тысяч человек
В Красноярске спортивный чиновник попался на миллионных взятках на объектах Универсиады
Под Красноярском иномарка влобовую врезалась в «Камаз» и сгорела дотла
В Красноярске медикам БСМП уже выплатили 14 миллионов рублей за работу с коронавирусными пациентами
«Пацан двигается по красоте»: в Красноярске автогонщик-нарушитель без госномеров «спалился» по наклейке на стекле
Под Красноярском с бабушки сняли порчу на 370 тысяч рублей
Подозреваемому в убийстве 12-летней девочки на юге Красноярского края предъявили обвинение