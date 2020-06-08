Потянулся за игрушкой: в Хакасии из окна выпал 6-летний ребенок

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:11:18+03:00

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В столице Хакасии Абакане из окна выпал 6-летний ребенок. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской полиции. Накануне утром, 7 июня, мальчик находился в комнате без присмотра взрослых. Окно было открыто на проветривание, но ребенок каким-то образом умудрился протолкнуть свою мягкую игрушку так, что она упала вниз, с четвертого этажа.

Тогда мальчик встал на подоконник и открыл створку окна, чтобы посмотреть, куда упала игрушка. Не удержался и сам полетел вниз. Ему повезло, что под окнами не было асфальта. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «закрытый перелом левой плечевой кости со смещением, ушиб правого легкого».

В полиции сообщили, что семья благополучная. Однако с родителями, которые оставили мальчика без присмотра, предстоит беседа. И вновь предупреждение мамам, папам, бабушкам и всем взрослым: открытое окно – источник опасности для малышей. И не стоит надеяться на надежность крепления сеток для защиты от насекомых. Не лишним будет постоянно внушать детям, что нельзя играть на окне.

ИСТОЧНИК KP.RU