2020-06-08T09:24:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»

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Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования для физических лиц «Коммерческий транспорт». В рамках программы можно приобрести в кредит легкий коммерческий транспорт категории С и D. Также возможно приобретение коммерческого транспорта с опцией «остаточный платеж» (часть кредита, которая оплачивается заемщиком единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей).

Программа распространяется на новые автомобили отечественного и иностранного производства, приобретаемые у официального дилера. Процентная ставка по кредиту составляет: 13,9% – 16,3% - на покупку нового автомобиля; 14,4% - 16,3% - на покупку нового автомобиля с опцией «остаточный платеж». Уровень ставки зависит зависит от видов добровольного страхования - страхования автомобиля, страхования жизни заемщика, GAP-страхования.

Сумма кредита от 100 000 до 3 000 000 рублей, срок - от 12 до 60 месяцев. При приобретении автомобиля с «остаточным платежом» возможна пролонгация срока, но не более чем на 24 месяца. Минимальный первоначальный взнос - 30 %. Рассмотрение заявки происходит по двум документам.

Требования к Заемщику - Гражданин РФ в возрасте от 21 года на дату рассмотрения заявки до 65 лет на момент окончания кредитного договора, постоянная регистрация на территории РФ, трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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