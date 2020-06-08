2020-06-08T09:01:31+03:00
Общество

В Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе

Для реконструкции дороги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе. Фото: КрудорВ Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе. Фото: Крудор
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В Красноярске на два месяца закроют выезд по Северному шоссе в сторону Емельяновского района. До 18 июня на подъездах к перекрываемому участку будут установлены предупреждающие информационные щиты. А с 22 июня на объект зайдут рабочие.

- Ограничение на летний период даст возможность одновременно вести работы на двух мостах. Мы закончим строительство нового моста через Качу с левой стороны, параллельно разберём существующий мост справа, приступим к возведению опорных частей и установке пролётных строений, – рассказал руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлёв.

За два месяца, до конца августа, там выполнят максимальный объем ремонтных работ. В ноябре текущего года объект должен быть сдан в эксплуатацию. До конца года завершат работы по устройству новой дорожной одежды, освещения и ливневой канализации. На последнем этапе реконструкции дорожники установят металлическое барьерное ограждение для разделения встречных потоков транспорта, нанесут на проезжую часть разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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